Россиян предупреждают о распространении в стране тропических болезней из-за комаров

Ученые предупреждают: в российских регионах южного направления зафиксировано массовое распространение некоторых смертельных тропических болезней, переносящихся комарами из стран Африки и Азии. Как пишут «Известия», соответствующая информация поступила от исследователей Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского МГМУ им. И.М. Сеченова и Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и МГУ им. М.В. Ломоносова.

По словам экспертов, речь идет о таких тропических заболеваниях как: вирус Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтая лихорадка. Подчеркивается, что их массовое распространение наблюдается вдоль всего берега Черного моря, а также в Крымском полуострове. Ученые утверждают, что это может привести к массовой эпидемии и приобрести более широкий характер.