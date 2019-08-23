Россия установила рекорд по числу долгожителей

В России число граждан, возраст которых составил сто лет и более, оказалось более 20,6 тыс. человек, пишут «Известия» со ссылкой на информацию Росстата (данные приводятся на 1 января 2019 года). То есть, как пишет издание, был установлен рекорд по количеству россиян-долгожителей. Так, на первую половину текущего года в России проживало 20 582 – это на 17% больше, чем в 2017 году.

Как отмечают аналитики, количество граждан, которые преодолели 100-летний рубеж, продолжает расти. Согласно статистике, порядка 70% долгожителей являются женщинами (14687 человек).