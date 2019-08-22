Режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом

Знаменитый американский режиссер 56-летний Квентин Тарантино в ближайшее время станет отцом. Как передает РИА Новости со ссылкой на People, для него это будет первый опыт отцовства. Официальный брак Тарантино зарегистрировал в ноябре прошлого года. Его супругой стала израильская певица и модель Даниэла Пик. Брак для режиссера тоже стал первым. Примечательно, что ранее, лет десять назад, Тарантино говорил о том, что для него «нет жены и детей», и что ничто не может помешать ему делать фильм.