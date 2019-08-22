В Белом доме назвали главное условие для возвращения России в G8

Официальный представитель Белого дома назвал главное условие, при котором Россия может вернуться в группу G7, поменяв таким образом формат на G8. По его словам, Россия должна официально попросить принять ее в группу, ведь в настоящее время подобного предложение от российской стороны не поступало. Предложение вернуть Россию в группу "большой восьмерки" высказал президент США Дональд Трамп.

При этом представитель Белого дома не исключил, что вопрос о возвращении России в состав G8 будет поднят на саммите G7, который пройдет в Биаррице на юге Франции с 24 по 26 августа. Но голосования по данному вопросу не будет, так как в Белом доме считают, что решение должно быть принято консенсусом, пишет РБК.