Зеленский обсудил с Джонсоном предложение о возвращении России в G8

На официальном портале украинского президента появилось сообщение, согласно которому в ходе телефонной беседы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил лидера Украины Владимира Зеленского в том, что Англия будет выступать против возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку».

В сообщении также сказано, что эту позицию Великобритания продемонстрирует во время очередного саммита G7, который состоится с 24 по 26 августа 2019 года во Франции. Отмечается, что главы двух стран сошлись во мнении, что возвращение Москвы в объединение невозможно до тех пор, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупацию Крыма, подрывая, таким образом, нормы международного права, передает «Lenta.ru».