Госдеп назвал причины нарушения Россией ДРСМД

Госдеп США опубликовал доклад, в котором отчитался о выполнении своих обязательств по различным международным соглашениям. В данном документе речь шла и о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так, дипломаты еще раз подтвердили свои обвинения в нарушении ДРСМД российской стороной и назвали причины, по которым Россия это сделала.

По мнению американских аналитиков, Россия нарушила ДРСМД из-за возрастающей угрозы у своих границ. Причем отмечается, что угрозы увеличились именно на тех территориях, до которых могут достать ракеты, запрещенные Договором.

Напоминаем, что согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России было запрещено обладать, производить и проводить испытания крылатых ракет наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до 5500 километров, а также иметь или производить пусковые установки для ракет данного класса, пишет ТАСС.