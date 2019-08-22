Россия и Украина совершат обмен по формуле "33 на 33"

Россия и Украина договорились совершить обмен гражданами, задержанными на территориях двух государств, по формуле "33 на 33". Однако, в этот обмен не будет включен главный редактор "РИА Новости.Украина" Кирилл Вышинский. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, обмен Вышинского будет проходить по особой схеме, но детали данного обмена не уточняются. Также не ясна судьба и украинца Олега Сенцова, который в настоящее время содержится в российской колонии по обвинению в терроризме.

Тем не менее, адвокат-украинец Валентин Рыбин сообщил, что в этот обмен будут включены некоторые моряки Украины, участвующие в Керченском инциденте, когда украинские корабли незаконно пересекли государственную границу РФ. По его словам, в настоящее время к обмену готовятся Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. По другим морякам информации нет, пишет РБК.