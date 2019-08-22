Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила молодежный форум "Машук" в Пятигорске и станцевала лезгинку с его участниками. Видео еще одного танца Захаровой появилось на странице МИД в Twitter (ранее, находясь на саммите Россия - АСЕАН, который состоялся в Сочи в 2016 году, Мария Захарова станцевала "Калинку"). Как потом сама рассказала политик, танцевать этот танец она научилась на самом Форуме, посетив в его рамках секцию по обучению танцам.

Форум "Машук" проходит в Пятигорске на горе Машук. В этом году мероприятие пройдет с 10 по 24 августа. Форум представляет собой площадку, на которой молодежь Северного Кавказа может встретиться и провести беседы с представителями власти, деятелями культуры и спорта, пишет ТАСС.