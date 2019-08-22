Общий ипотечный долг россиян превысил 7 трлн рублей

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование ипотечного рынка России и выяснили, что общий долг россиян по ипотеке составляет порядка 7 трлн рублей. Причем данный показатель в 3 раза превышает сумму ипотечного долга россиян, зафиксированную в 2014 году, и почти в 7 раз сумму, которая была установлена специалистами в 2010 году.

Также эксперты сообщают, что наибольший рост ипотечных кредитов приходится всего на три региона. Это Москва, с общей суммой закредитованности жителей в 822 млрд рублей, которая за прошедшие полгода увеличилась на 98,6 млрд рублей. Второе место эксперты отдали Подмосковью, где общий размер долга жителей по ипотеке составил 587,2 млрд рублей, показав рост за полгода на 62,1 млрд рублей. А замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с общей суммой задолженности в 431,8 млрд рублей и ростом за полгода на 52,6 млрд рублей, пишет РИА Новости.