Специалисты Банка России опубликовали данные, согласно которым международные резервы России выросли на $1,3 млрд за неделю и по состоянию на 16 августа текущего года составили $528,4 млрд, показав рост на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Рост международных резервов страны произошел в результате положительной переоценки и покупки валюты в рамках бюджетного правила. При этом специалисты ЦБ подчеркивают, что общая сумма международных резервов страны уже в течение 11 недель превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд, пишет ТАСС.