Половина россиян запуталась в цветах российского флага

Специалисты ВЦИОМ провели опрос общественного мнения и выяснили, что большинство жителей России гордятся государственной символикой страны, но только половина опрошенных смогли правильно описать флаг Российской Федерации и не запутаться в расположении цветов.

Согласно полученным данным 84% участников опроса сообщили, что испытывают гордость, смотря на российский триколор. При этом, лишь 50% смогли назвать правильное расположение цветов государственного флага России. 37% правильно назвали цвета флага, но ошиблись в расположении цветных полос. 9% опрошенных ошиблись и в цветах флага и в их расположении, а около 4% затруднились с ответом, пишет РБК.