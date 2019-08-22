В России может быть снижен подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы РФ Виктор Зубарев выступил с инициативой увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей. С таким предложением он обратился к первому вице-премьеру и министру финансов России Антону Силуанову. Согласно замыслу для одиноких многодетных матерей должен быть введен льготный налоговый режим по основному месту работы. Для них предлагается снизить подоходный налог с 13 до 4%.

Причем сначала, Зубарев предлагает провести эксперимент и ввести льготный налоговый режим в таких регионах, как Хакасия, Забайкальский край, Тува, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Курганская область, так как в данных субъектах РФ многодетные семьи чаще всего сталкиваются с проблемами социального характера.

Также, на первом этапе реализации программы, в случае ее принятия, предлагается установить льготный налоговый режим только "для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишённых выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки", пишет RT.