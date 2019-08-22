Угревидная зубатка: страшная рыба с человеческим лицом

В водах Тихого океана дайверы иногда встречают среди камней довольно необычных существ с длинным и гибким телом, чьи головы выглядят весьма необычно. Это редкие лучеперые рыбы (лат. Actinopterygii). В давние времена исландские рыбаки специально высушили головы этих рыб, а потом показывали их гостям.

Несмотря на то, что зубатковые схожи с муренами, на самом деле это самостоятельный вид лучеперых рыб. Рыба, изображенная на снимке, относится к роду Anarrhichthys

На Западе зубаток называют «угрем-волком». Это связано со структурой их ротового аппарата: на челюстях рыб расположено несколько рядов зубов, в первых рядах – клыковидные, остальные – в форме моляров, тупые, с буграми на концах. Они необходимы рыбе для охоты на моллюсков и ракообразных.

Иногда в рацион зубаток входит и мелкая рыба.

Угревидная зубатка (лат. Anarrhichthys ocellatus) обладает хорошо развитыми челюстями и может легко прогрызать как твердые панцири, так и рыболовные снасти.

В зимний период происходит обновление зубов этих рыб – старые зубы выпадают, а на их месте довольно быстро растут новые. Не трудно догадаться, что свое конкретное название зубатка получила благодаря своим зубам. У некоторых видов они столь крупны, что рыбы не могут целиком закрыть челюсти.

У угревидной зубатки необычайно длинный спинной плавник, который простирается вдоль гибкого и подвижного тела. Зубатки вырастают до 2,4 м при весе 18,4 кг, однако, по некоторой информации, в 2008 г в Финском заливе выловили угревидную зубатку длиной целых 8 м.

В дневные часы зубатки скрываются в убежищах, которые усиленно охраняют. Их логовом является глубокая яма либо расщелина среди камней. Они активны ночью. Несмотря на грозную внешность, зубатки весьма осторожны и редко нападают первыми

Есть предположение, что моногамные пары у зубаток сохраняются в течение всей жизни. Самки Anarrhichthys ocellatus вымётывают до 10 000 икринок. Икра донная, формируется в кладку. В дальнейшем оба родителя охраняют кладку.