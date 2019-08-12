Зеленые черепахи едят пластик, который похож на их еду

Загрязнение океанов пластиком губительно для морских обитателей.

Согласно новому исследованию, в котором приняли участие научные специалисты из Эксетерского университета и Северо-Кипрского общества защиты черепах, зеленые черепахи подвергаются риску смерти из-за проглатывания кусков пластика, плавающего в океанах, поскольку принимают его за еду. Куски пластика, которые часто бывают зеленого, черного или прозрачного цвета напоминают им водоросли и морскую траву, что является основным элементом питания черепах.

«Морские черепахи – это, прежде всего, визуальные хищники, способные выбирать пищу по размеру и форме, и в этом исследовании мы обнаружили убедительные доказательства того, что зеленые черепахи предпочитают пластик определенных размеров, форм и цветов», – сообщил один из авторов исследования, доктор Эмили Дункан

Он также заметил, что в ходе предыдущего исследования было установлено, что кожистые черепахи едят полиэтиленовые пакеты, которые напоминают им медуз.

Исследование было проведено после обнаружения мертвых зеленых черепах на пляжах Кипра.

В ходе исследования выяснилось, что молодые и мелкие черепахи проглатывали больше пластика, вероятно, вследствие того, что они менее опытны в выборе пищи.

Ученые обнаружили в желудочно-кишечном тракте 19 черепах (из 34 исследованных) фрагменты пластика с количеством кусков от трех до 183.

Часть пластика обнаруженного в желудках зеленых черепах. (Фото: Университет Эксетера)

По словам профессора Брендана Годли, возглавляющего исследовательскую стратегию Exeter Marine, подобные исследования помогают ученым понять, что едят морские черепахи, и какие виды пластика поступают в их организм чаще всего.

«Важно знать, какие виды пластика могут представлять особую угрозу, а также выделить проблемы, которые могут помочь мотивировать людей продолжать работу по сокращению общего потребления пластика», – отметил Годли

Согласно оценке EarthDay.org ежегодно в Мировом океане накапливается 8 миллионов метрических тонн пластика, включая 236000 тонн микропластика.

По оценкам экспертов, в океане может плавать до 5,25 трлн кусочков макро и микропластика, многие из которых попадают в пищеварительные системы морских животных, таких как дельфины, киты и черепахи, пишет foxnews.com.

Смотрите это видео на: foxnews.com