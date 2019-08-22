Минфин допускает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Министерство финансов России изучает возможность увеличения налогов на всю нефтяную отрасль. В данный момент изучаются варианты повышения налоговой нагрузки на добычу полезных ресурсов касательно нефти и введение НДПИ на попутный нефтяной газ.

Подчеркивается, что такое решение могут принять для компенсации выпадающих средств, поступающих в российский бюджет, в размере 600 млрд рублей. Подобная ситуация возникает из-за предоставления для Приобского месторождения налоговых льгот, потому что его ресурсные запасы трудно добываются. В ведомстве добавили, что сейчас рассматривается возможность предоставления подобных льгот.

Некоторые источники утверждают, что введение таких мер может привести к расколу нефтяной отрасли, а другие считают, что введение НДПИ на попутный нефтяной газ – абсурд, потому что во всем мире нет ничего подобного, передают «Известия».