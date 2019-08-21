Макрон назвал условие возвращения России в G7

Агентство Reuters, ссылаясь на дипломатические источники Франции, сообщило, что французский президент Эмманюэль Макрон рассказал, от чего будет зависеть возвращение Российской Федерации в G7.

Макрон отметил, что для положительного решения этого вопроса, необходимо наличие обстоятельств, которые будут свидетельствовать о прогрессе ситуации с Украиной.

Как выяснилось, на первой сессии предстоящего саммита Эмманюэль Макрон запланировать обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом тему Украины, передает «Газета.Ru».