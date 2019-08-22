В России наладят выпуск нового кроссовера RAV4

В пресс-релизе Toyota говорится о том, что завод в Санкт-Петербурге с октября 2019 года наладит производство нового кроссовера RAV4. По сравнению с кроссовером предыдущего поколения, у этого автомобиля повысится жесткость кузова, улучшится аэродинамика и развесовка по осям. Также эта модель изготовлена на платформе Toyota New Global Architecture, в ней впервые будут доступны 19-дюймовые колесные диски, а базовая комплектация RAV4 оснащена светодиодными фарами.

Отмечается, что RAV4 в России будет представлен с двумя новыми бензиновыми двигателями на 150 л. с. и 200 л.с. Первый будет оснащен вариатором, а второй – восьмиступенчатым автоматом. Кроме того Toyota RAV4 впервые получит две системы полного привода. Более подробная информация об этом автомобиле появится в октябре, пишет «Известия».