В честь Дня Государственного флага Российской Федерации на главной площади в Донецке подняли российский триколор. Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что флаг России является одним из ключевых символов республики, а для жителей Донбасса триколор РФ выступает символом свободы, борьбы, победы и воссоединения с Россией.

Пушилин отметил, что в 2014 году жители республики восстали против украинского режима под флагом РФ и многие годы донбасское ополчение шло в бой под российским триколором. Также он отметил, что с 2019 года народу ДНР стали выдавать паспорта России, демонстрируя факт единства республики и России.

Сегодня, 22 августа в стране отмечается День Государственного флага в связи с указом главы России от 20 августа 1994 года, пишет ТАСС.