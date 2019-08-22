Медведев перед Минтрудом поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Министерству труду предоставить свою позицию относительно перспективы введения в стране четырехдневной рабочей недели. Уточняется, что чиновники должны оценить это предложение с экономической точки зрения, в том числе изучить вопрос производительности труда и социальную сферу.

Эксперты уверены, что реализация этого проекта может привести к снижению ВВП где-то на 20%. Отмечается, что в ведомстве отказались комментировать ход исполнения этого поручения, сообщает «Газета.Ru».