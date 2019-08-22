Евросоюз выступил против возвращения России в G8

В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7. Об этом сказали в Совете ЕС на пресс-конференции в преддверии саммита «Большой семерки».

В Евросоюзе подчеркнули, что идея относительно участия РФ в саммитах G7, без выдвижения предварительных требований, не конструктивно, потому что причина исключения российской стороны из «Большой восьмерки» до сих пор сохраняется.

Один европейский дипломат сообщил, что, по мнению ЕС, Российская Федерация может вернуться в состав G8, но только после того, как Москва выполнит все Минские договоренности. Однако он не стал комментировать тот факт, что Российская Федерация не является участником Минских соглашений, а выступает гарантом исполнения соответствующих договоренностей. Дипломат добавил, что в официальную повестку дня саммита лидеров «Большой семерки» вопрос о возвращении Москвы в объединение не вошел, но может быть поднят лидерами стран-участников в разделе отношений с Россией, передают «Известия».