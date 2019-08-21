Стоимость нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Издание РБК пишет о том, стоимость российской нефти в рублях снизилась на 5% ниже заложенного уровня в бюджет на 2019 год.

За прошедший месяц цена нефти марки Brent уменьшилась на 6,8%. Вчера ее стоимость опустилась ниже $60 за барр. Также валюта РФ понизилась на 5,2%, составив 66,5 рубля за доллар. В издании отмечают, что рублевая стоимость нефти оказалась ниже прогнозируемой, которая была заложена в бюджет, а значит, в казну России поступит меньше сверхдоходов.

Расчеты РБК, основанные на нефтяных котировках, которые были представлены ценовым агентством Argus, показали, что примерно месяц стоимость нефти марки Urals колеблется на отметке ниже заложенной в бюджет. По информации Argus, 19 августа баррель Urals стоил чуть больше 3 900 рублей, хотя в бюджет заложили 4 127 рублей за барр. С 16 июля стоимость опустилась ниже прогнозируемой отместки и с тех пор ее не превышала. За прошедший месяц котировки Brent и Urals практически одинаковы.

Однако эксперты считают, что каких-либо значимых рисков ложившаяся ситуация в себе не несет, потому что предельные расходы бюджета исходят из базовой цены в $41,6, сообщает «Lenta.ru».