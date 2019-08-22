Пушков считает противоправными условия для возвращения России в G8

Алексей Пушков, член Совета Федерации, считает выдвижение требований для возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку» плохой политикой. Попытки диктовать российской стороне условия для присоединения к G8, по мнению сенатора, неправомерны. В Twitter Пушков написал, что если страны-участники «Большой восьмерки» намерены остаться в прежнем составе, без РФ и КНР, то это их решение.

Ранее, в ходе телефонных переговоров, Макрон и Трамп согласились, что участие РФ в саммите G7 в следующем году было бы благоразумным. Источники сообщают, что лидер США якобы планирует обсудить это предложение на саммите G7 с 24 по 26 августа в Биаррице во Франции. На это Пушков ответил, что считает идею главы Вашингтона о возвращении России в состав G8 целесообразной и верной, однако для него непонятно, как подобное предложение соотносится с санкциями в отношении РФ, которые ввел Белый дом, пишет «Российская газета».