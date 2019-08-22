Полис ОСАГО подешевел на 5,5%

По данным Российского союза автостраховщиков премия по ОСАГО, в среднем, по результатам января-июля 2019 года понизилась на 5,5%, чем в соответствующий период 2018 года, достигнув отметки 5 370 рублей.

Для легковых автомобилей, зарегистрированных на физлицо, цена полиса ОСАГО в июле этого года понизилась на 3,08%, чем в июле 2018 года, достигнув отметки 5 363 рубля. Выплата за первые семь месяцев текущего года, в среднем, повысилась на 4,3%, составив 66,9 тыс. рублей. Что касается общей суммы премий, собранных страховщиками, то он уменьшился на 4,2%, достигнув 123,54 млрд рублей, а по страховым случаям сумма выплат выросла на 10,4%, до 88,09 млрд рублей.

Число реализованных полисов за первое полугодие текущего года повысилось на 1,4%, достигнув отметки 23,01 млн., число заявленных убытков увеличилось на 5,5% с 1,25 млн до 1,32 млн штук, а урегулированных стало больше на 5,8% с 1,24 млн до 1,32 млн штук.

Средняя стоимость ОСАГО, с начала 2019 года, стала снижаться. Глава РСА Игорь Юргенс уверен, что причиной этому стало увеличение тарифного коридора с 9 января 2019 года, приведя к конкуренции страховщиков, а также реорганизация подхода к подсчету коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус», передает ТАСС.