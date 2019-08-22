Россия впервые запустила робота «Федора»

Россия впервые запустила в космос человекоподобного робота «Фёдор», который отправился в путь на корабле «Союз МС-14», стартовав с космодрома Байконур. Как передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию «Роскосмоса», на старте корабля Федор произнес легендарное «поехали». Далее, в процессе выведения корабля на орбиту он рассказывал о своем состоянии. В частности, о действовавших на него перегрузках, которые, как утверждает робот, являлись штатными.