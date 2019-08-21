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Потребительские цены в России снижаются уже вторую неделю

21.08.2019 22:10
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Потребительские цены в России снижаются уже вторую неделю

Согласно данным Росстата, потребительские цены в России показали снижение на 0,1% за период с 13 по 19 августа. Причем это уже вторая неделя подряд, когда потребительские цены падают. Так, с 6 по 12 августа цены снизились на те же 0,1%.

Причем больше всего подешевела плодоовощная продукция. Цены на данную категорию товаров в среднем упали на 3,9%. В частности, цены на томаты уменьшились на 8,7%, на картофель и морковь показали снижение на 6,6%, а на репчатый лук — на 6,3%.

При этом некоторые виды товаров, все-таки подорожали. Речь идет о куриных яйцах, подорожавших на 1,2%, говядине, курином мясе, мясных консервов, сыров и хлеба из пшеничной муки, цены на которые увеличились на 0,2%.

А вот стоимость бензина и дизельного топлива не изменились, пишет Коммерсант.

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