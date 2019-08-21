Путин: Россия не рвется в Совет Европы

Россия не рвется в Совет Европы, если ее там не хотят видеть. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки. При этом президент подчеркнул, что в том случае, если Россия не будет входить в состав Совета, жители страны, о которых европейские политики проявляют слишком горячую заботу, не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Это, по словам российского лидера, не будет способствовать созданию единой территории Европы, "от Лиссабона до Владивостока".

Также, Владимир Путин подчеркнул необходимость более терпимо относиться друг к другу и совместно решать те вопросы, по которым у многих стран, входящих в ЕС, существуют разногласия, при этом учитывая и уважая интересы друг друга, пишет РИА Новости.