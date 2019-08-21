Меркель и Джонсон оценили возможность возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировали заявления президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о возможности возвращения России в формат G8. Так, Меркель напомнила, что Россия была отстранена от участия в формате G8 по соответствующим причинам, которые до сих пор существуют, так как нет практически никакой положительной динамики в минском процессе. Канцлер подчеркнула, что говорить о возвращении России в формат "большой восьмерки" можно будет только после прогресса в минском процессе.

Такого же мнения придерживается и премьер Британии Борис Джонсон. Он считает, что причины, по которым Россия может быть снова допущена к участия в G8 "нужно еще найти". Также он утверждает, что нельзя вернуть Россию в группу "большой восьмерки", так как страна осуществляет провокации "не только на Украине, но и много еще где", имея в виду инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, пишет RT.