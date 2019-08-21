Владимир Путин рассчитывает на реализацию проекта "Северный поток - 2"

Во время пресс-конференции, которая состоялась после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, глава России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что проект российского газопровода "Северный поток - 2" будет достроен. При этом российский лидер подчеркнул, что окончание строительства газопровода зависит не только от России, но и от ее европейских партнеров.

Также, президент России отметил, что данный проект необходим Европе, из-за ежегодного увеличения потребления газа, а вот предложение США о приобретении у них сжиженного природного газа является нецелесообразным, так как цены на американский СПГ в несколько раз выше цен российского газа, пишет РИА Новости.