Владимир Путин прибыл в Финляндию

Во дворце президента Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки состоялась встреча финского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время лидеры двух стран отправились на рабочий ужин, но перед этим президент России пообщался с журналистами и рассказал о прошедших переговорах. Так, по его словам, он проинформировал своего коллегу о той ситуации, которая сложилась на Востоке Украины, подчеркнув, что данный диалог будет продолжен уже на рабочем ужине, пишет ТАСС.