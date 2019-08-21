Собянин планирует повысить городские доплаты к пенсиям

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах повысить пенсионные выплаты неработающим пенсионерам. Собянин напомнил, что ранее обещал систематически поднимать уровень минимальных выплат в том случае, если экономика Москвы будет развиваться и бюджет города будет позволять такие повышения.

Последний раз пенсионные выплаты неработающим пенсионерам повышали с 1 января 2018 года, причем сразу на 3 тыс. рублей. И, в настоящее время, данная категория столичных пенсионеров получают порядка 17,5 тыс. рублей.

Собянин подчеркнул, что сложившаяся в Москве экономическая ситуация позволяет вновь рассмотреть возможность повышения пенсий. Но точную цифру мэр не назвал. По его словам, необходимо провести предварительные расчеты повышения пенсий, а уже потом можно будет рассмотреть повышение пенсионных выплат неработающим пенсионерам. Причем, этот вопрос будет рассмотрен Правительством уже на этой неделе, пишет ТАСС.