В Антарктиде обнаружена свежая межзвездная пыль

Исследовав антарктический снег, исследователи впервые обнаружили межзвездную пыль, которая недавно упала на Землю.

Эти результаты могут пролить свет на таинственные межзвездные облака, через которые регулярно пролетает Солнечная система, считают ученые. Тонны внеземной пыли, создаваемой проходящими кометами, столкновениями астероидов и взрывающимися звездами, ежедневно падают на Землю. Но ученые могут не найти ее до тех пор, пока она не упадет, и поэтому им не хватает подробностей о недавних взаимодействиях Солнечной системы с ее окружением.

В отличие от этого, новое исследование анализирует относительно свежую межзвездную пыль, и результаты могут раскрыть загадочные межзвездные облака и их связь с нашей солнечной системой.

«Ученые могли бы использовать наши результаты, чтобы выяснить, как формировались солнечные окрестности », - сказал ведущий автор исследования Доминик Кнолл, физик-экспериментатор из Австралийского национального университета в Канберре. «Мы знаем кое-что о далеких галактиках и звездах и многое о нашей солнечной системе, но близлежащие окрестности нашей солнечной системы требуют дальнейшего изучения».

Чтобы найти потенциально нетронутые образцы межзвездной пыли, ученые собрали около 1100 фунтов. (500 килограммов) антарктического снега, возраст которого был менее 20 лет. Он был собран в нескольких сотнях миль от побережья замерзшего континента, недалеко от немецкой станции Конен.

Чтобы идентифицировать компоненты снега, исследователи привезли его в Мюнхен, расплавили, отфильтровали твердые частицы, сожгли остатки и проанализировали структуру испускаемого им света. Они обнаружили присутствие двух редких, слегка радиоактивных изотопов: железо-60 и марганец-53. (Изотопы элемента различаются по количеству нейтронов, которые они имеют в своих ядрах; так, например, самый естественный изотоп железа, железо-56, имеет 30 нейтронов, тогда как железо-60 имеет 34 нейтрона).

По словам исследователей, наиболее вероятным источником железа-60 была сверхновая , мощный взрыв гигантской умирающей звезды, которая достаточно яркая, чтобы ненадолго затмить все другие звезды в своей галактике. Другие естественные способы получения железа-60 дают лишь до одной десятой от общего количества. Однако железо-60 и марганец-53 также могут образовываться, когда фрагменты атомов, называемые космическими лучами, попадают в межпланетную пыль. Тем не менее, исследователи обнаружили большее соотношение железа-60 к марганцу-53, чем они ожидали от этого механизма.

Исследователи также рассмотрели, является ли железо-60 выпадением ядерного оружия или электростанций. Однако они обнаружили, что производство железа-60 и марганца-53 из этих источников должно быть незначительным.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что эти радиоактивные изотопы, скорее всего, были сформированы в соседней сверхновой, которая затем стала причиной межзвездных облаков газа и пыли. Исследователи предположили, что, когда солнечная система проходит через такие облака, эта пыль падает на поверхность Земли.

Будущие исследования межзвездной пыли в старых снегах и льдах могут пролить свет на происхождение и структуру близлежащих межзвездных облаков и историю их взаимодействия с солнечной системой, пишет Space.com.