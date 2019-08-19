Астрономы обнаружили совершенно новый тип сверхновой

Астрономы полагают, что наконец-то подтвердили существование совершенно нового типа сверхновой, которая полностью уничтожает свою родительскую звезду, не оставляя после себя чёрную дыру или даже нейтронную звезду.

Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) с использованием спутника космической обсерватории Gaia смогли зафиксировать ранее невиданный тип сверхновой . Астрономы считают, что наблюдали образование так называемой «сверхновой с нестабильной парой», которая встречается только в звездах примерно в 130–250 раз более массивных, чем Солнце .

Сверхновая с парной неустойчивостью имеет место, когда падение давления приводит к коллапсу звезды, что, в свою очередь, приводит к безудержному термоядерному взрыву, который разносит звезду на части.

Первоначальное наблюдение отличительной сверхновой, получившее название SN 2016iet, имело место в 2016 году, и с тех пор его изучали с помощью широкого спектра телескопов, расположенных в США и Чили.

«Идея сверхновых с нестабильностью в парах существует уже несколько десятилетий и наконец у нас появился первый наблюдательный пример. Это ставит умирающую звезду в правильный режим массы, с правильным поведением и в галактику с низким содержанием металлов - невероятный шаг вперед», - сказал профессор астрономии в Гарвардском университете д-р Эдо Бергер, один из авторов работы. «Эта сверхновая звезда представляет собой способ, которым самые массивные звезды во Вселенной, включая первые звезды, умирают».

Исследование SN 2016iet предполагает, что его звездная продолжительность жизни началась с массой, примерно в 200 раз превышающей массу Солнца, что сделало бы его одним из самых массивных и мощных взрывов одной звезды из когда-либо наблюдавшихся. Эта сверхновая также уникальна тем, что имела место вдали от типа окружающей среды, где обычно возникают сверхновые; большинство наблюдаемых сверхновых происходит в плотных звездных скоплениях, но эта возникла в относительно изолированном месте в космосе, примерно в 54 000 световых лет от центра своей карликовой галактики.

Астрономы теперь считают, что они стали свидетелями того, как «умирает» необычайно массивная звезда с низким содержанием металлов, что, вероятно, является демонстрацией того, как большинство звезд погибло в начале Вселенной. («Низкая металличность» означает лишь то, что в галактике было относительно небольшое количество элементов, более тяжелых, чем водород и гелий, из которых «родилась» звезда.) Не оставляя после себя черные дыры или сверхплотные нейтронные звезды, как это обычно делают сверхновые, рожденные более мелкими звездами, пишет NERDIST.