На празднование Дня города в Москве потратят более 400 млн рублей

Стало известно, что общая сумма на празднование Дня города в столице и проведение выборов в Мосгордуму (7 и 8 сентября), составят более 400 млн рублей, но при этом они не превысят прошлогодних затрат.

Отмечается, что траты на дополнительное оборудование для празднования Дня города постепенно сокращаются в силу того, что в рамках благоустройства столицы в Москве появились новые площадки, а также были реконструированы парки.

Разгон облаков – самое дорогостоящее направление, на которое потратиться 101,6 млн рублей, а на оформление городских округов ко Дню рождения столицы уйдет около 49 млн рублей.

Свой 872-й день рождения Москва отметит 7 и 8 сентября. На 2019 год приходится и 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика Дня города будет связана с этой датой. В столице торжество начнется в субботу на ВДНХ, пишет ТАСС.