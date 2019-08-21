Клиенты чувствуют себя лучше, когда прогресс отслеживается в круглых цифрах

Согласно новым исследованиям Университета штата Вашингтон (WSU), круглые числа могут быть мощными маркетинговыми инструментами, повышающими у людей чувство выполненного долга по мере достижения целей в таких областях, как финансы или потеря веса.

«Большинство людей предпочитают круглые числа», - сказал Кунтер Гунасти, доцент кафедры маркетинга и международного бизнеса в Карсонском бизнес-колледже WSU. «Наличие круглых чисел делает нас более удовлетворенными. Это происходит, когда мы сдаем тесты, получаем деньги, оставляем чаевые или закачиваем газ».

Например, многие из нас были бы более рады получить зарплату в 2000 долларов в канадской валюте, чем в эквиваленте США в 1521 доллар, сказал Гунасти. И, слова о том, что мы потеряли 10 килограммов, могло бы дать нам большее чувство достижения, чем слышать идентичное количество, выраженное как 22 фунта.

Новое исследование, проведенное Кунтером Гунасти, демонстрирует, насколько эффективными могут быть круглые числа в кампаниях потребительского маркетинга. Работа показывает, как на чувства потребителей влияет изменение шкал, используемых для отслеживания прогресса.

По словам Гунасти, достижение цели, выраженной в круглых числах, приводит к повышению уровня удовлетворенности клиентов. Это было особенно верно, когда конечная цель была еще далека. Достижение промежуточных целей, выраженных в виде круглых чисел, повысило у клиентов ощущение прогресса при низких уровнях достижений.

Так, согласно полученным результатам, люди, которые работали для достижения цели ежемесячного заработка, чувствовали себя лучше в отношении своих зарплат, когда их заработная плата выражалась в круглых числах.

Другой сценарий отслеживал продвижение клиентов к бесплатному международному перелету через программу лояльности авиакомпаний. Люди почувствовали себя ближе к получению бесплатного перелета, когда валюта, отслеживающая бонусные баллы, была переведена с британских фунтов на евро, что позволило клиентам набрать круглое число для промежуточной цели в направлении полета.

Третий сценарий рассматривал видеоигры, в которых участники пытались заработать до 100 баллов. После трех игр участники почувствовали большее удовлетворение от достижения 50 баллов, чем когда они закончили на 51 балле.

По словам Гунасти, чтобы быть опытными потребителями, люди должны знать, как легко маркетологи могут использовать наши предпочтения в отношении круглых чисел, чтобы усилить наше чувство достижения, пишет ScienceDaily.

«Не будь рабом десятичной системы», - сказал он. «Числа - это символические представления, которыми легко манипулировать».