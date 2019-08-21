Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Стало известно, что Россия и Украина подготавливают финальную стадию обмена заключенными. Уточняется, что на родину вернутся украинские моряки, которые были задержаны осенью 2018 года в Керченском проливе российской стороной.

Дипломат Украины, пожелавший остаться анонимным, отметил, что еще в ходе первого телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимира Зеленского, который состоялся 11 июля 2019 года по инициативе Киева, была достигнута договоренность об освобождении моряков. Добавляется, что помимо моряков на Украину могут вернуться и другие заключенные.

В обмен на украинских заключенных Киев может выдать России Кирилла Вышинского, бывшего главного редактора «РИА Новости-Украина», которого арестовали в мае 2018 года по обвинению в госизмене. Отмечается, что Вышинский является гражданином России, передает «Газета.Ru».