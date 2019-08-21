На Северном флоте и Дальнем Востоке будут сформированы новые подразделения ПВО

Минобороны Российской Федерации сформируют части и подразделения противоздушной обороны на Дальнем Востоке и на Северном флоте, которые будут оснащены ЗРК С-300В4.

Эти новые подразделения выбрали, потому что еще в движении можно привести ракеты в боевую готовность и они практически сразу готовы к пуску после остановки. Также этот зенитно-ракетный комплекс ставится на гусеничные тягачи, обеспечивая в труднодоступных местах проходимость и мобильность.

Отмечается, что в Краснодарском крае уже развернуты части и соединения, в которых есть С-300В4. Также подобные подразделения организованы в Московской и Самарской областях, сообщает ТАСС.