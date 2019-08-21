Киевский суд приказал НАБУ возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина

Издание «Украинские новости» рассказало, что киевский Соломенский районный суд 21 августа приказал НАБУ возбудить уголовное дело против экс-лидера Украины Петра Порошенко и руководителя МИД Павла Климкина по обвинению в злоупотреблении властью.

Известно, что иск подал украинский гражданин, его имя не разглашается. 15 августа в киевское НАБУ поступило заявление об уголовных преступлениях, которые совершили Порошенко и Климкин по ст. 364 Уголовного кодекса страны, пишет ТАСС.