Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7
Агентство Reuters, ссылаясь на анонимный дипломатический источник из Франции, сообщило, что 24 августа, во французском Биаррице, на первой сессии саммита G7, глава Пятой Республики Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп намерены обсудить вопрос Украины. Об этом президенты договорились во время телефонного разговора 21 августа. Отмечается, что решающее значение имеет украинская тематика, а сложившаяся обстановка в мире может стать благоприятной для прогресса.
Уточняется, что Макрон принял к сведению, что в Трамп, которому в следующем году перейдет председательство в G7, в 2020 году намерены позвать Российскую Федерацию на саммит, передает ИА REGNUM.
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