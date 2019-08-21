Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине

На пост в Facebook президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на русском языке после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, негативно отреагировали политики Украины.

Избранный депутат Верховной рады Украины нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, после этой публикации, набросилась на европейских лидеров с обвинениями. Она считает, что мир не будет поддерживать Украину, и, возможно, к январю 2020 года вообще снимут санкции с России.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сообщил, что подобная позиция французского президента крайне неудобна Киеву, обратив внимание на то, что разрешение украинского кризиса обсуждалось без участия Украины. Также публикация Макрона напугала и депутата Верховной рады Владимира Арьева, который считает, что подобная политика Европы приведет к расширению российского влияния, сообщает «Известия».