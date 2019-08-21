Назван размер возможных выплат США «за Гренландию»

Газета The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщает, что чиновники администрации президента Соединенных Штатов Америки обсуждали возможность предложить властям Дании за передачу автономии Гренландии в бессрочное владение выплаты в размере $600 млн в год.

Источники уточнили, что размер выплаты был определен исходя из ежегодных трат Дании на содержание автономии острова. Отмечается, что в 2017 году руководитель датского минфина Кристиан Енсен оценивал эти расходы в районе 4,3 млрд крон в год, что примерно соответствует оглашенной источниками газеты цифре.

Также в издании The Washington Post сказано, что американские чиновники, для стимулирования Копенгагена к подписанию продажи Гренландии, рассматривают возможность единовременной выплаты в казну Дании, однако размер этой суммы не уточняется, пишет ТАСС.