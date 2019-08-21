Трамп перенес встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп перенес встречу с датским премьером Метте Фредериксен, потому что она не намерена разговаривать о продаже Гренландии.

Идею Трампа о приобретении этого острова Фредериксен назвала нелепой, но добавила, что к встрече с американским главой, которая должна состояться через две недели, Дания продолжает готовится.

В Twitter Трамп написал, что Дания – необычайная страна с удивительными людьми, но опираясь на слова Метте Фредериксен о том, что она не намерена разговаривать о покупке Гренландии, он перенесет их встречу на другую дату.

Ранее глава Америки подтвердил, что он действительно интересуется возможностью приобретения острова, потому что Гренландия имеет стратегическую значимость для освоения Арктики, передает РИА Новости.