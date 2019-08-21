Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, на радиостанции «Говорит Москва» заявила, что Москва, касательно своего возвращения в G8, ждет конкретных предложений от стран «Большой восьмерки».

Захарова подчеркнула, что сперва нужно сформировать предложения, если таковые имеются, и передать их Москве на ознакомление. Также она призвала страны перенести обсуждение этого вопроса из публично-развлекательной сферы в профессиональную, если «Большая семерка» определила себя как серьезный формат. Однако президент России Владимир Путин заявил, что готов работать со своими европейскими партнерами в любом формате.

Напомним, что глава США рассказал, что поддерживает возвращение Москвы в G8. Также, в ходе беседы Дональд Трамп с французским коллегой Эммануэлем Макроном договорились пригласить РФ на следующий саммит, пишет РИА Новости.