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Макрон и Трампа решили пригласить Россию в G7

21.08.2019 08:28
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Макрон и Трампа решили пригласить Россию в G7

Американский телеканал CNN, со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в администрации Белого дома, сообщил, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Предметом переговоров стал вопрос о возвращении России в группу "большой семерки". По информации телеканала, лидер Франции предложил пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году подчеркнув, что участие России в группе будет целесообразным. Дональд Трамп собирается инициировать обсуждение возвращение России в группу на предстоящей встречи "большой семерки", которая состоится в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа, пишет ТАСС.

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