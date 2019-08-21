Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Военно-политическую обстановку на западных границах России оценил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обстановка на этих территориях страны, по его словам, остается напряженной.

Шойгу пояснил, что это положение связано с усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы противоракетной обороны Соединенными Штатами Америки в Польше и Румынии, а также расширением военного сотрудничества Североатлантического Альянса с Швецией и Финляндией. Министр добавил, что Россия занимается реализацией комплекса мер, направленных на нейтрализацию этих угроз.

Ранее Сергей Шойгу сообщил о готовности РФ к диалогу с США касательно ДРСМД, пишет «Газета.Ru».