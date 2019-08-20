В Кремле отреагировали на испытание Соединенных Штатов Америки запрещенной ДРСМД ракеты

Официальный представитель главы России Дмитрий Песков ответил на испытание американской ракеты, которая ранее запрещалась Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он считает этот инцидент демонстрацией того, что США изначально планировали подорвать ДРСМД. Уточняется, что испытание состоялось 18 августа.

Представитель добавил, что эта новость появилась вчера, в ходе переговоров двух лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Глава Российской Федерации в беседе со своим коллегой как раз отметил, что эти испытания доказывают тот факт, что американская сторона с самого начала готовила прекращение действия соответствующего договора. Также он заключил, что подобные мероприятия нельзя подготовить за пару месяцев, что в очередной раз показывает, что действия Соединенных Штатов, а не России, привели к прекращению ДРСМД, пишет РИА Новости.