В Росстате подсчитали, сколько россияне тратят на покупку алкоголя и табака

Специалисты Росстата подсчитали, сколько россияне тратят на покупку алкоголя и табачных изделий. Согласно полученным данным, общие траты на товары данной категории в 2018 году составили порядка 3% общих потребительских расходов.

Причем наиболее крупные траты на алкогольную и табачную продукцию зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (5,7%), Еврейской автономной области (6%), Республики Хакасия и Костромской области - по 4,3%.

Наименьшие затраты на табак и алкоголь были отмечены в Чеченской республике (0,1%), Республике Ингушетия (0,3%), в Карачаево-Черкесской Республике (1,2%), а также в Республике Дагестан и Тамбовской области - по 1,4%.

Жители Москвы потратили на приобретение алкогольные напитки и табачную продукцию 3,4% общих потребительских расходов, а жители Санкт-Петербурга - 2,7%, пишет ТАСС.