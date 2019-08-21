Россия и Китая созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетных разработок США

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия и Китай созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения вопроса ракетных разработок США, которые являются нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заседание состоится 22 августа в открытом формате.

Ранее, Пентагон разместил сообщение о том, что в США были успешно проведены испытания ракеты наземного базирования дальность полета которой составила более 500 км. Данные характеристики ракет запрещены ДРСМД, пишет ТАСС.