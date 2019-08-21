Трамп поддерживает возвращение России в G8

Американский лидер Дональд Трамп высказал свое мнение о возможном возвращении России в "большую семерку" и возобновлении работы группы в формате G8. Так, Трапм заявил, что не возражает против присутствия России в группе, мало того, он считает, что "гораздо более уместно" если РФ будет присутствовать на заседаниях. При этом Трамп подчеркнул, что Россия была исключена из группы в то время, когда пост президента США занимал Барак Обама, которого российский лидер Владимир Путин "перехитрил", пишет РИА Новости.