Президент поручил модернизировать первичное звено медицины
Во время совещания по вопросам здравоохранения, президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны. Президент установил срок выполнения своего поручения до 1 октября текущего года.
Также глава государства поручил кабмину инициировать работу с регионами, на предмет разработки и реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения в субъектах РФ, в срок до 1 июля 2020 года. При этом президент отметил, что необходимо разработать и методы контроля за исполнением данных программ, пишет ТАСС.
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