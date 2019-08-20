Лавров: Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй, рассказал о положении дел в сирийском Идлибе. Так, Лавров подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуаций в Идлибе и будет продолжать жестко пресекать все вылазки боевиков.

При этом Лавров отметил, что турецкая сторона должна была размежевать силы оппозиции и террористов, которые действуют в идлибской зоне деэскалации, но этого до сих пор не произошло. Мало того, территория, которую контролирует запрещенная в России террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам", расширилась.

Тем не менее министр отметил, что действия России по подавлению провокаций боевиков будет продолжена, так как режим прекращения огня, который оговорен в соглашении по Идлибу, не распространяется на террористов, пишет РБК.